Экс-игрок «Спартака» Владислав Тернавский высказался об игре «красно-белых» под руководством Хуана Карседо.

«Работа Карседо оставляет приятное впечатление. "Спартак" играет с удовольствием, пока Хуан справляется с работой. Если выиграют в Кубке, сезон будет спасён, а если ещё и третье место будет — вообще шикарно! Это станет шагом вперёд, потому что до этого ни медалей, ни кубков не видели. Если бы не обидное поражение от "Крыльев", вообще было бы очень хорошо. Но все потихоньку оступаются», — цитирует Тернавского «Чемпионат».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финальной пары Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо». «Красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.