Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сейчас футболисту всего 30 лет, и он принял такое решение после того, как в очередной раз травмировал колено в игре с «Хоффенхаймом» (1:2) 18 апреля, за который он ранее выступал.

Также в карьере Зюле были «Бавария» и сборная Германии. Всего он завоевал 14 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов с мюнхенцами.

«Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру. Наш врач провёл тестирование в раздевалке, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я ушёл в душ и плакал минут 10 с мыслью: "Она [крестообразная связка колена] порвана". На следующий день я пошёл на МРТ и получил хорошие новости, и мне стало на 1000% понятно, что это всё, всё кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми — только для того, чтобы потом в третий раз порвать "кресты", — приводит слова Зюле официальный сайт "Боруссии".