Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал причины, по которым мюнхенский клуб не смог пройти «ПСЖ» и выйти в финал Лиги чемпионов.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Немецкий голкипер отметил, что команде не хватило хладнокровия и так называемого «инстинкта убийцы» в атакующих действиях. По его словам, «ПСЖ» в первом матче продемонстрировал максимальную эффективность, реализовав почти все свои моменты.

«Мы были очень близки к финалу, но не смогли довести дело до конца», — заявил вратарь DAZN.

Ответная игра завершилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «ПСЖ» оказался сильнее и вышел в финал Лиги чемпионов.