Клуб МЛС «Цинциннати» проявляет интерес к возможному подписанию нападающего «Сантоса» Неймара, сообщает talkSPORT.

По информации источника, 34-летний бразильский форвард может рассмотреть вариант переезда в США, однако многое будет зависеть от его физического состояния и способности избежать серьезных травм. При этом отмечается, что игрок не станет принимать решение о будущем до завершения ЧМ-2026, поскольку по-прежнему рассчитывает попасть в состав сборной Бразилии.

Действующий контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. В клуб он вернулся в январе 2025 года. Ранее нападающий также выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

Трансферная стоимость игрока составляет около 10 млн евро.