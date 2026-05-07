Бывший футболист «Спартака» Антон Ходырев поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка России.

Напомним, что «красно-белые» обыграли ЦСКА (1:0) в финале Кубка России Пути регионов. В суперфинале «Спартак» сыграет против победителя матча «Краснодар» — «Динамо» Москва.

«Спартак борется за бронзовые медали, хочет войти в тройку в РПЛ и выиграть Кубок России, но, думаю, приоритет будет отдан финальной игре в "Лужниках". При любом сопернике 24 мая будет аншлаг, что с "Динамо", что с "Краснодаром" "Спартак" будет играть первым номером. Весна показывает, что "красно‑белые" по игре выглядят предпочтительнее, и они будут фаворитами.

"Динамо" сделало ставку на Кубок России. Начало весны им далось отлично, в том числе разгромили "Спартак" 5:2 в кубковой игре, но дальше в чемпионате начались проблемы и результат пропал. "Краснодар" претендует на золотой дубль, но последние игры им даются тяжело, вытаскивают на характере на последних минутах.

Думаю, "Спартаку" в психологическом плане будет куда проще. Если попадется "Краснодар", ставший чемпионом, он может расслабиться, что на руку москвичам. Проиграют "быки" РПЛ — попадут в эмоциональную яму, что тоже пойдет на пользу спартаковцам», — сказал Ходырев «Матч ТВ».