Хавбек «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после того, как парижане пробились в финал Лиги чемпионов.

Грузинский футболист признался, что команда испытывает огромную радость после выхода в решающий матч турнира. При этом Кварацхелия подчеркнул, что впереди «ПСЖ» ждет крайне сложное противостояние с лондонским «Арсеналом».

«Бавария» — одна из лучших команд, это был очень сложный матч. Возможно, самый тяжелый в этом сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд«, — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.