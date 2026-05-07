Легендарный французский нападающий Тьерри Анри очень высоко оценивает талант атакующих игроков «ПСЖ» Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии и считает их кошмаром для любой защиты соперника.

«Это кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных по‑разному вас уничтожить. Мы это сразу увидели в ответном матче с "Баварией". Кварацхелия отобрал мяч, пошёл в атаку и сделал идеальный пас на Дембеле, который забил уже на третьей минуте. Ранний гол практически предрешил исход матча.

Хвича и Дембеле понимают друг друга. Один отвлекает защитников, а другой использует свободное пространство — невероятное зрелище. Дембеле хладнокровен, когда появляется возможность, а Кварацхелия сеет хаос дриблингом и видением поля», — приводит слова Анри L’Équipe.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» смог пройти «Баварию» по сумме двух матчей (5:45:4, 1:11:1) и в решающем матче сразится с «Арсеналом» 30 мая.