Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу поражения своей бывшей команды в финале Пути регионов Кубка России от московского «Спартака» (0:1).

Победный мяч на 10‑й минуте забил полузащитник красно‑белых Руслан Литвинов. В суперфинале турнира «Спартак» сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Зенит», матч которой пройдёт сегодня, 7 марта.

«Дерби получилось скучным. Полтора момента на две команды. Эту игру не назовёшь зрелищной. Особенно после матча в 1990 году, когда мы сыграли со "Спартаком" 5:4, вот это было дерби! Было много моментов, интрига. А вчера то одна команда играла от обороны, то другая. "Спартак" после гола начал играть на результат. Матч был скучным. Болельщики ждали большего. Но "Спартак" победил закономерно. Хотя Мусаев мог забить, тогда матч сложился бы по-другому», — сказал Гришин «Чемпионату».