Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил выступление российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

Матвей Сафонов globallookpress.com

Джеррард отметил, что у парижской команды есть определённые уязвимости, и одной из потенциальных проблем перед матчем мог считаться именно вратарь. Однако, по его словам, Сафонов провёл встречу на очень высоком уровне и выглядел уверенно на протяжении всей игры.

«В целом, парижане сыграли феноменально. "Арсеналу" в финале придётся показать безупречную игру для того, чтобы справиться с таким мощным соперником», — сказал Джеррард TNT Sports.

В финале ЛЧ парижане 30 мая сыграют с лондонским «Арсеналом».