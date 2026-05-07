Экс-игрок «Зенита» Артём Дзюба вспомнил про трансфер хавбека Вендела в 2020 году. Полузащитник ранее выступал за лиссабонский «Спортинг».

Артем Дзюба globallookpress.com

«Он пришёл, вообще был никакой. Если прямо честно, первые полгода мы вообще не понимали, как можно было его взять там со "Спортинга". То есть первые полгода это был вообще… Мы там шутили, я говорил всё время, что взяли не бразила, а индуса какого-то нетрезвого», — сказал Артём Дзюба в новом выпуске сериала «Зенит» навсегда.

Напомним, сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон».