Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил результаты ЦСКА после зимнего перерыва.

Денис Глушаков
Денис Глушаков globallookpress.com

«Смена тренера перед матчем Кубка?  При всем уважении к Игдисамову, который долгие годы в клубе...  Но пришел бы, например, Газзаев, который авторитет для ЦСКА, повлияло бы иначе.  Самое важное — на поле все решают футболисты.  У армейцев много травмированных, даже Игорь Акинфеев не играет.  И эта нестабильность состава — ключевая проблема.

Наложилось одно на другое.  Никто не думал, что ЦСКА после яркой осени будет таким.  Тем более зимой провели закупку.  Баринов — усиление, но в дерби я не понимал, где он играет.  В "Локомотиве" он был "шестеркой" и "восьмеркой".  В ЦСКА у него вагон желания, бегает по всему полю, а эффективности нет, он не в своей тарелке.  На этом фоне растворяется и Кисляк.  Нет баланса между футболистами», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.