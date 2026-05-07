Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил результаты ЦСКА после зимнего перерыва.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Смена тренера перед матчем Кубка? При всем уважении к Игдисамову, который долгие годы в клубе... Но пришел бы, например, Газзаев, который авторитет для ЦСКА, повлияло бы иначе. Самое важное — на поле все решают футболисты. У армейцев много травмированных, даже Игорь Акинфеев не играет. И эта нестабильность состава — ключевая проблема.

Наложилось одно на другое. Никто не думал, что ЦСКА после яркой осени будет таким. Тем более зимой провели закупку. Баринов — усиление, но в дерби я не понимал, где он играет. В "Локомотиве" он был "шестеркой" и "восьмеркой". В ЦСКА у него вагон желания, бегает по всему полю, а эффективности нет, он не в своей тарелке. На этом фоне растворяется и Кисляк. Нет баланса между футболистами», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.