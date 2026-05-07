Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о будущем в команде полузащитника Жоао Пальиньи.

«Хочу ли я, чтобы он остался? На сто процентов. Мы должны начинать с таких людей. Нам нужны не просто игроки, а надежные люди, надежные игроки.

Пальинья — один из лучших, безусловно, как игрок, но и как человек. Я хочу видеть игроков с такой же страстью, духом, характером, и нам повезло, что Палинья с нами», — цитирует Де Дзерби Sky Sports.

В настоящий момент Пальинья на правах арендного трудового договора выступает в составе мюнхенской «Баварии».