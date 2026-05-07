В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» выиграл у «Шахтера» со счетом 2:1.
На автогол Педро Энрике и гол Исмаилы Сарра украинский клуб ответил только точным ударом Эгиналдо.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон2:1Шахтёр ДДонецк
0:1 Эгиналдо 34' 1:1 Исмаила Сарр 52'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Даниэль Муньос (Натаниэл Клайн 89'), Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Уилл Хьюз 89'), Даити Камада (Хефферсон Лерма 88'), Исмаила Сарр, Ереми Пино (Бреннан Джонсон 78'), Жан-Филипп Матета (Йёрген Странн Ларсен 66')
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас (Алаа Грам 28'), Марлон Гомес, Педриньо (Lucas dos Santos Ferreira 75'), Алисон Сантана (Isaque Isaque 46'), Олег Андреевич Очеретько (Невертон 56'), Педриньо, Кауан Элиас (Лассина Траоре 56'), Эгиналдо
Жёлтая карточка: Валерий Бондарь 15' (Шахтёр Д)
По сумме двух матчей «Кристал Пэлас» победил «Шахтер» со счетом 5:2 и уверенно пробился в финал Лиги конференций, где сразится против «Райо Вальекано».