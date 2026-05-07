Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри высказался о предстоящем матче лондонской команды против «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Мы не в том положении, чтобы выбирать соперника. Мы еще не достигли уровня этих парней, с этим придется смириться. Я очень рад, что мы вышли в финал, посмотрим, что мы сможем сделать против них, потому что это выдающаяся команда. Мы здесь не для того, чтобы привередничать — давайте просто будем надеяться, что мы сможем обыграть "ПСЖ", хотя это будет очень сложно.

Мы до сих пор не проигрывали в еврокубках и не так много пропускаем — это что-то да значит. Однако у "ПСЖ" есть опыт победы в этом турнире, и они ничего не будут бояться. Надеюсь, что мы проявим смелость, но нам нужно обыграть действующих чемпионов — мы знаем, что это будет нелегко.

Обычно я не слишком нервничаю, но думаю, что перед этим финалом буду волноваться, ведь они могут сделать то, что не удалось мне самому. Вы хотите, чтобы ваша команда побеждала, хотите это испытать. Надеюсь, это произойдет, но посмотрите, как играл "ПСЖ" — они могут убить вас по-разному, забить больше голов, или нейтрализовать вас», — цитирует Анри Metro.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится 30 мая в Будапеште.