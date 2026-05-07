Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо высоко оценил выступление российского голкипера Матвея Сафонова в ответном полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Алонзо признался, что вновь был приятно впечатлен игрой российского футболиста в важнейшем матче сезона. По мнению экс-голкипера парижан, Сафонов продолжает уверенно справляться с давлением на самом высоком уровне.

«Сейчас он выглядит сосредоточенным, смелым и уверенным в себе. У Сафонова отлично налажена связь с защитниками», — сказал Алонзо «СЭ».

Напомним, ответная встреча между «Баварией» и «ПСЖ» завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч Сафонов пропустил уже в компенсированное время после удара Гарри Кейна. По итогам двух матчей парижский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.