Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на предложение возглавить красно-синих.

В понедельник армейцы отправили в отставку Фабио Челестини. ЦСКА уволил швейцарца из-за неудовлетворительных результатов.

«Готов ли я возглавить ЦСКА? Сейчас я завершаю тренерские курсы Конфедерации футбола Бразилии. После этого планирую пройти стажировки в академиях и молодежных командах. Думаю, после этого уже буду готов к более серьезному вызову», — сказал Лав Sport24.

6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Встреча начнется в 20:00 мск.