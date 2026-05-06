Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на предложение возглавить красно-синих.

В понедельник армейцы отправили в отставку Фабио Челестини.  ЦСКА уволил швейцарца из-за неудовлетворительных результатов.

«Готов ли я возглавить ЦСКА?  Сейчас я завершаю тренерские курсы Конфедерации футбола Бразилии.  После этого планирую пройти стажировки в академиях и молодежных командах.  Думаю, после этого уже буду готов к более серьезному вызову», — сказал Лав Sport24.

6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.  Встреча начнется в 20:00 мск.