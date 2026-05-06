Защитник «Баварии» Джонатан Та поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Такого матча, как первый с "ПСЖ", еще не было в моей жизни. Это была игра невероятно высокого индивидуального уровня. Ответный матч тоже обещает быть очень интересным. Наша игра во втором тайме дает нам уверенность в победе.

В целом, именно наш стиль игры позволил нам оказаться там, где мы сейчас. Нет никакого смысла что-то менять. Мы хотим показывать привлекательный, атакующий футбол. Конечно, это требует огромных энергозатрат, но таков наш путь, и мы от него не отступим. Когда я гуляю с собакой, все вокруг говорят со мной только о матче против "ПСЖ". Весь Мюнхен в ожидании этого грандиозного события», «, — цитирует Та пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится сегодня, 6 мая, в Мюнхене. Начало — в 22:00 мск.