Защитник «Баварии» Джонатан Та поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Такого матча, как первый с "ПСЖ", еще не было в моей жизни.  Это была игра невероятно высокого индивидуального уровня.  Ответный матч тоже обещает быть очень интересным.  Наша игра во втором тайме дает нам уверенность в победе.

В целом, именно наш стиль игры позволил нам оказаться там, где мы сейчас.  Нет никакого смысла что-то менять.  Мы хотим показывать привлекательный, атакующий футбол.  Конечно, это требует огромных энергозатрат, но таков наш путь, и мы от него не отступим.  Когда я гуляю с собакой, все вокруг говорят со мной только о матче против "ПСЖ".  Весь Мюнхен в ожидании этого грандиозного события», «, — цитирует Та пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится сегодня, 6 мая, в Мюнхене.  Начало — в 22:00 мск.