Нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о победе над «Атлетико»(1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

«Матч был очень напряженным. Эта игра много значила для обеих команд, и мы справились хорошо, вышли в финал, так что мы счастливы. Это так прекрасно, вы можете видеть, что это значит для нас и что это значит для болельщиков. Мы все очень счастливы.

Что касается моего гола, то в таких ситуациях я просто стараюсь быть в нужном месте. Иногда мяч отскакивает к тебе, иногда нет, но нужно быть там — и я был там.

Это прекрасная история, и я надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште», — отметил Сака в эфире Amazon Prime.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому по сумме двух встреч «Арсенал» победил 2:1 и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «ПСЖ» — «Бавария».