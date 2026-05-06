Итальянская «Рома» готова продать своего ведущего центрального защитника Эвана Ндика по окончании сезона.

Эван Ндика globallookpress.com

По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас интерес к 26‑летнему игроку проявляют «Барселона» и «Ювентус».

«Рома» уже объявила, что будет рассматривать предложения не ниже 40 млн евро. Также рассматривается вариант с обменом Ндика на полузащитника «Ювентуса» Тейна Копмейнерса, которого очень ценит тренер римлян Джан Пьеро Гасперини.

Всего в этом сезоне в Серии А защитник провёл 29 матчей и забил в них 3 мяча.