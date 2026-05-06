Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре московской команды в последних матчах.

«У "Спартака" в последнее время стало меньше проблем при игре в обороне, так как команда вернулась к схеме с двумя опорными полузащитниками. Думаю, что в матче с ЦСКА "красно‑белые" так и продолжат играть. Большого доминирования у "Спартака" над ЦСКА не будет, поэтому не будет такого большого количества быстрых атак, как было в Самаре. Думаю, что "Спартак" будет играть более внимательно», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и борется за бронзовые медали.