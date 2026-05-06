Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отметился ассистом в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

25‑летний футболист отдал голевую передачу на нападающего Усмана Дембеле. После первого тайма «ПСЖ» ведёт со счётом 1:0.

По данным статистического портала Opta, для Кварацхелии это седьмая игра в плей‑офф подряд с результативными действиями в текущем розыгрыше турнира. Ранее никому из футболистов не удавалось добиться такого результата.

Всего на счету Хвичи 10 голов и 6 передач в 15 матчах Лиги чемпионов сезона 2025/26.