Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что в финальном матче Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА нет фаворита.

Игра начнется 6 мая в 20:00 мск.

«Кого бы назвал фаворитом в матче "Спартак" — ЦСКА? Никого. 50 на 50. Команды неудачно проводят сезон, сейчас у них шанс зацепиться за Кубок.

Это самое большое дерби в России. Поэтому здесь никому предпочтение не отдам. Конечно, буду болеть за ЦСКА, но шансы 50 на 50», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок России в сезоне-2024/25.