Наставник «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик близок к новому соглашению с каталонским клубом, информирует главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сейчас в расположении клуба находится агент немецкого специалиста Пини Захави и улаживает последние условия сделки, которая будет действовать на улучшенных условиях до 2028 года.

С «Барселоной» Флик работает с 2024 года, а его нынешний контракт действует до 2027‑го.

Сейчас каталонцы уверенно лидируют в Примере после 34 туров, опережая «Реал» на 11 очков.