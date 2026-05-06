В ответной игре полуфинала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» на своём поле сыграла вничью с французским «ПСЖ» — 1:1.

Усман Дембеле globallookpress.com

Уже на третьей минуте гости вышли вперёд после точного удара нападающего Усмана Дембеле, получившего передачу от Хвичи Кварацхелии.

«Бавария» имела шансы забить, но несколько неплохих сейвов выполнил российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. Только в компенсированное время Гарри Кейн с ассиста Джамала Мусиалы смог забить гол престижа.

Результат матча Бавария Мюнхен 0:1 ПСЖ Париж 0:1 Усман Дембеле 3' Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич ( Альфонсо Дэвис 67' ), Деотшанкюль Юпамекано ( Леннарт Карл 85' ), Жонатан Та ( Ким Мин Джэ 68' ), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Джамал Мусиала ( Николас Джексон 79' ), Луис Диас, Гарри Кейн ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш ( Сенни Меюлю 85' ), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле ( Брэдли Баркола 65' ), Дезире Дуэ ( Лукас Бералдо 76' ), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Лукас Эрнандес 76' ), Уоррен Заир-Эмери Жёлтые карточки: Жонатан Та 33', Луис Диас 79' — Нуну Мендеш 8', Хвича Кварацхелия 45+3', Маркос Маркиньос 86'

Статистика матча 4 Удары в створ 7 7 Удары мимо 3 65 Владение мячом 35 1 Угловые удары 8 1 Офсайды 0 10 Фолы 12

Напомним, что первая игра завершилась победой парижан со счётом 5:4. В финале команда Луиса Энрике сразится с английским «Арсеналом». В прошлом году «ПСЖ» разгромил в решающем матче «Интер» (5:0).