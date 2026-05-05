«Атлетик» из Бильбао официально подтвердил назначение Эдина Терзича на должность главного тренера. Контракт рассчитан на два сезона и действует до лета 2028 года, как сообщает клубная пресс-служба.

Последним местом работы Терзича была дортмундская «Боруссия», где с 2018 по 2024 год он занимал должности помощника, главного тренера и технического директора. Ранее он также работал в «Вест Хэме» и «Бешикташе».

Ранее команду «Атлетик» возглавлял Эрнесто Вальверде, который работал в клубе с 2022 года. Его контракт истекает по завершении текущего сезона. Под его руководством команда сыграла 192 матча, из которых 91 завершилась победой, 43 — ничьей, а 58 — поражением.