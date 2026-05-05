Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о шансах «Сочи» остаться в РПЛ по итогам сезона.

«Если "Сочи" спасается, то я накрываю стол прямо на всю команду вместе с массажистами и прочими. Но я так понимаю, что там будет самый дорогой ресторан. Я заработал достаточно денег, справлюсь.

Но я в "Сочи" не верю, это невозможно. Это из области фантастики. Хотя, как теперь оказывается, если Кравцов начнет стрелять хет‑триками, и не дай бог это сделает на "Газпром Арене", то возможно всё», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с отставанием в три очка от стыковых матчей.