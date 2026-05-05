Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес высказался про матч 35-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который прошел 4 мая и закончился вничью 3:3.

Подопечные Хосепа Гвардиолы спаслись от поражения на седьмой компенсированной минуте.

«Я разочарован, потому что мы были близки к тому, чтобы взять три очка у лучшей команды Премьер-лиги на данный момент. Не знаю, докажет ли "Сити", что является лучшей командой, выиграв чемпионат. Но нет никаких сомнений в том, что они играют лучше любой другой команды АПЛ», — цитирует Мойеса Goal.

«Манчестер Сити» идет вторым в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков, но имеет матч в запасе.