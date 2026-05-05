Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди должен будет вновь лечь на операционный стол из-за травмы, полученной в матче Ла Лиги с «Эспаньолом».

Ранее у футболиста обнаружили разрыв сухожилия прямой мышцы правого бедра. В апреле 2025 года он уже сталкивался с подобной проблемой, что привело к его отсутствию на поле в течение семи месяцев.

По данным журналиста Мигеля Анхеля Диаса, операцию французскому игроку будет проводить тот же хирург, который оперировал Эдера Милитао в апреле. Ожидается, что после хирургического вмешательства Менди пропустит около пяти месяцев.