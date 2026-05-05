Московский «Локомотив» сделал заявление относительно будущего в команде главного тренера Михаила Галактионова.

«В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК "Локомотив" ещё раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков.

Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали. Команда приглашает всех неравнодушных к красно-зелёным цветам на стадион в Черкизово 10 мая на матч с калининградской "Балтикой"», — говорится в заявлении.

Ранее была информация, что Галактионов может покинуть «Локомотив» по окончании сезона и перебраться в ЦСКА.

Напомним, что «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.