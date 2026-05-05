Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем финале Кубка России Пути регионов между «красно-белыми» и ЦСКА.

«В дерби может быть вообще любой результат. Армейцы на сто процентов будут отдавать все силы. Это будет очень тяжелый матч для "Спартака". Если "красно‑белые" посчитают, что ЦСКА уже не тот, они его легко возьмут — это будет большой ошибкой. У ЦСКА собраны очень классные футболисты, поэтому у спартаковцев концентрация должна быть на все сто процентов, тогда можно будет рассчитывать на положительный результат.

Не думаю, что ЦСКА кардинально поменяет игру. Те футболисты, которые играли при Челестини, и будут в стартовом составе. Не думаю, что Игдисамов изменит схему и что‑то станет кардинально менять. Сейчас армейцам просто надо встряхнуть футболистов, замотивировать и всё», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках финала Кубка России Пути регионов состоится завтра, 6-го мая в 20:00 мск.