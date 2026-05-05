Футбольный эксперт Джейми Каррагер резко высказался о текущей форме лондонского «Челси».
Он напомнил, что ещё прошлым летом команда обыгрывала «ПСЖ», тогда как сейчас уступает даже резервному составу «Ноттингем Форест». По словам Каррагера, игра синих вызывает у него недоумение.
Эксперт отметил, что внутри клуба отсутствует связь между футболистами, тренерским штабом и болельщиками. Он подчеркнул, что успех в футболе зависит не только от финансовых вложений, но и от атмосферы единства, которой сейчас у команды нет. По его мнению, «Челси» производит впечатление клуба, находящегося в состоянии упадка.
«Сейчас у них нет связи между игроками, тренерским штабом и фанатами. Футбол — это не только трата денег. Здесь важно создать ощущение сплочённости, чего у них нет. "Челси" выглядит как разваливающийся футбольный клуб», — цитирует Каррагера Sky Sports.
«Челси» на данный момент идет в таблице лишь на девятом месте.