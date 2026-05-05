Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА перед матчем против «Спартака» в рамках финала Кубка России Пути регионов.

«Закономерная отставка. Возможно, стоило дать Челестини доработать сезон в ЦСКА. Но так решили. Нет результата — поехал домой. Зачем вообще встряхивать команду перед "Спартаком"? Это самое большое дерби в России. Кого там встряхивать? Здесь не надо никого встряхивать! Все сами всё прекрасно понимают.

Осталось три-четыре игры. Было бы более солидно, если Челестини оставили до конца сезона и потом сказали: "Спасибо". Однако руководители решили иначе. Что есть, то есть. Будем смотреть игру. Посмотрим, кого встряхнули, а кого — нет», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках финала Кубка России Пути регионов состоится завтра, 6-го мая в 20:00 мск.