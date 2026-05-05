Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА перед матчем против «Спартака» в рамках финала Кубка России Пути регионов.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Закономерная отставка.  Возможно, стоило дать Челестини доработать сезон в ЦСКА.  Но так решили.  Нет результата — поехал домой.  Зачем вообще встряхивать команду перед "Спартаком"?  Это самое большое дерби в России.  Кого там встряхивать?  Здесь не надо никого встряхивать!  Все сами всё прекрасно понимают.

Осталось три-четыре игры.  Было бы более солидно, если Челестини оставили до конца сезона и потом сказали: "Спасибо".  Однако руководители решили иначе.  Что есть, то есть.  Будем смотреть игру.  Посмотрим, кого встряхнули, а кого — нет», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках финала Кубка России Пути регионов состоится завтра, 6-го мая в 20:00 мск.