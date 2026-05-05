Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Эвертона» (3:3).

«Хорошая игра. Мы провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно играть при единоборствах.

Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюзбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С "Эвертоном" всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.

Это лучше, чем поражение. Мы играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Мы старались, и у нас получилось отыграться.

Ситуация в борьбе за чемпионство не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь — нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С "Брентфордом" все будет примерно так же. Посмотрим, что получится», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от первого «Арсенала» на 5 баллов, имея игру в запасе, «Эвертон» (48) — десятый.