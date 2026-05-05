«Барселона» проявляет значительный интерес к крайнему нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону, как сообщает журналист Маттео Моретто.

Клуб осознает, что возможный трансфер обойдется весьма дорого.  Альтернативным вариантом для «Барселоны» может стать Абде Эззалзули, воспитанник их академии и нападающий «Бетиса».

В текущем сезоне Гордон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 5 результативных передач.  Эззалзули, в свою очередь, принял участие в 39 матчах, забив 13 голов и сделав 13 ассистов.