«Барселона» проявляет значительный интерес к крайнему нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону, как сообщает журналист Маттео Моретто.
Клуб осознает, что возможный трансфер обойдется весьма дорого. Альтернативным вариантом для «Барселоны» может стать Абде Эззалзули, воспитанник их академии и нападающий «Бетиса».
В текущем сезоне Гордон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 5 результативных передач. Эззалзули, в свою очередь, принял участие в 39 матчах, забив 13 голов и сделав 13 ассистов.