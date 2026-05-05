Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини уклонился от обсуждения своего будущего в клубе, сосредоточившись на текущих задачах команды.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Специалист отметил, что сейчас не время говорить о дальнейших планах, подчеркнув важность концовки сезона для римлян.

По словам Гасперини, ключевая цель команды — попасть в Лигу чемпионов. Для этого «Роме» необходимо выиграть все оставшиеся три матча и рассчитывать на осечки прямых конкурентов — «Ювентуса» или «Милана».

«Сейчас я сосредоточен только на настоящем. Время говорить о будущем еще придёт», — цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

После 35 туров чемпионата Италии «Рома» располагается на пятой позиции, набрав 64 очка.