Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Всегда стремимся к совершенству.  Если вспомнить матчи "ПСЖ" — "Бавария", за исключением 5:4, остальные результаты были обычными.  Стремимся выигрывать каждый матч, завтра наша цель — одержать победу.  Это непростая задача, но довольны нашими выездными выступлениями в этом сезоне.

Первое, что хочу сказать, это то, что у нас преимущество в один гол, но в футболе это ничего не значит.  У нас есть опыт прошлого года.  Всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков.

Завтра будем играть в Мюнхене, стремясь показать себя как никогда конкурентоспособными.  Рафаэль Надаль однажды сказал, что на определённом этапе своей карьеры матчи с Федерером и Джоковичем были для него мотивацией.  Именно этого мы и хотим.  Восхищаемся "Баварией", но это мотивация, чтобы стать лучше.  Завтра постараемся обыграть команду, которая играет сенсационно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответная игра между «Баварией» и ПСЖ состоится завтра, 6-го мая в 22:00 мск.  Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.