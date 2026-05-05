Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Матеус Кунья не примет участия в оставшихся трех турах английской Премьер-лиги.

По данным O Jogo, Бразильская футбольная конфедерация договорилась с клубом о том, что 26-летний футболист будет отдыхать до конца сезона.

Это решение принято из-за опасений за здоровье Куньи. Существует риск, что он может получить травму, которая может помешать его выступлению на чемпионате мира. Поэтому принимаются меры для обеспечения безопасности игрока.

Руководство «Манчестер Юнайтед» удовлетворило просьбу бразильской сборной и предоставило Кунье отдых до завершения сезона. В текущем сезоне он сыграл 33 матча за клуб, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.