Хави, ранее возглавлявший «Барселону», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации издания Independent, 46-летний специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Челси», который недавно расстался с Лиамом Росеньором.

Отмечается, что Хави может заинтересовать руководство клуба своим стилем игры, который напоминает подход Энцо Марески. Под руководством последнего «Челси» завоевал Клубный чемпионат мира и Лигу конференций.

Следует напомнить, что помимо Хави, на пост главного тренера «Челси» претендуют такие известные специалисты, как Хаби Алонсо, Сеск Фабрегас и Андони Ираола.