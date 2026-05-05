Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе тренера Михаила Галактионова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Не знаю, какой там контракт у Галактионова, есть ли отступные. То, что ЦСКА ищет тренера — это факт. Думаю, они многими интересуются, но когда человек работает, вряд ли он сам будет общаться с руководством "армейцев". Галактионов же только переподписал контракт с "Локомотивом". С одной стороны, не совсем корректно по ходу сезона вести переговоры, но, возможно, этим занимались лишь агенты.

На месте ЦСКА я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими. Я считаю, что это будет нереальный тренерский штаб, который зайдёт всем: команде, болельщикам, руководству. Думаю, в клубе будут склоняться к тому, чтобы дать шанс своим ребятам», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.