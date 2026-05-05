Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался после ухода Фабио Челестини с поста главного тренера команды, поблагодарив специалиста за совместную работу.

Швейцарский наставник покинул клуб 4 мая, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.

Баринов отметил, что период работы с тренерским штабом был непростым, но оставил положительные впечатления. В своём обращении в социальных сетях он поблагодарил специалистов и пожелал им успехов в дальнейшей карьере и жизни.

«Спасибо тренерам за проделанную работу. Период получился сложным, но желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал хавбек.

Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года.