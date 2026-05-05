Бывший российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, в финале Лиги чемпионов будут играть "Арсенал" и "Бавария". Конечно, будем болеть за "ПСЖ", потому что там Сафонов, но будет тяжеловато на "Альянц Арене" в Мюнхене. У "ПСЖ" безобразно играют защитники. Посмотрим, что будет сейчас. "ПСЖ" будет сложно», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что в первых полуфиналах «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 5:4, а «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью с результатом 1:1.