Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о возможном назначении в ЦСКА.

Испанский специалист заявил, что пока не получал предложений от армейского клуба, однако отметил, что возвращение в Россию стало бы для него интересным профессиональным вызовом.

«Из ЦСКА мне пока не звонили. Но вы знаете, что вернуться в Россию для меня было бы отличным вызовом», — цитирует Абаскаля «СЭ».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини по обоюдному согласию сторон. Швейцарский специалист возглавлял команду с лета 2025 года.

И. о. главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.