Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА в рамках финала Кубка России Пути регионов.

«Дерби играют на "Спартаке", должен быть полный стадион. В этом плане чисто психологически преимущество будет у "Спартака". Но мы знаем, как армейцев поддерживают, ребята тоже умеют болеть.

Жду отличной игры от "Спартака" и ЦСКА. Дерби должно получиться!» — сказал Андрей Тихонов Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6-го мая в 20:00 мск.

Ранее в армейской клубе сообщили о расставании с Фабио Челестини, который занимал должность главного тренера.