Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался про работу Фабио Челестини в ЦСКА. Московский клуб сообщил об увольнении специалиста в понедельник.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Это часть профессии тренера. Результат и турнирное положение определяет. Задачи Челестини не выполнил. Не знаю, насколько это правильное решение перед важным кубковым матчем. Спорный вопрос. Посмотрим 6-го числа. Однако ЦСКА находится не на своём месте. Последние ситуации, в частности, с Мойзесом, повлияли на решение клуба. Раз пошли такие результаты, многое он сделал неправильно. По крайней мере, основания для отставки были. Была замечательная часть работы, а финальная была выполнена не лучшим образом. Такова тренерская судьба. Если в турнирной таблице ты вверху, то работаешь спокойно. Если пониже и далеко от поставленных задач, всё в руках руководителей», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Напомним, 6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.