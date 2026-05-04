Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался про работу Фабио Челестини в ЦСКА.  Московский клуб сообщил об увольнении специалиста в понедельник.

Юрий Сёмин
Юрий Сёмин globallookpress.com

«Это часть профессии тренера.  Результат и турнирное положение определяет.  Задачи Челестини не выполнил.  Не знаю, насколько это правильное решение перед важным кубковым матчем.  Спорный вопрос.  Посмотрим 6-го числа.  Однако ЦСКА находится не на своём месте.  Последние ситуации, в частности, с Мойзесом, повлияли на решение клуба.  Раз пошли такие результаты, многое он сделал неправильно.  По крайней мере, основания для отставки были.  Была замечательная часть работы, а финальная была выполнена не лучшим образом.  Такова тренерская судьба.  Если в турнирной таблице ты вверху, то работаешь спокойно.  Если пониже и далеко от поставленных задач, всё в руках руководителей», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Напомним, 6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.