УЕФА определила арбитров для ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов.

Главный арбитр ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» — немецкий судья Даниэль Зиберт (первая игра завершилась ничьей 1:1). Его ассистентами будут также немецкие рефери. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Бастиан Данкерт.

Для матча между «Баварией» и «ПСЖ» (первая встреча завершилась со счетом 4:5) назначен португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. В его бригаде большинство судей также из Португалии, за исключением итальянца Марко Ди Белло, который будет работать на VAR.

Игры пройдут 5 мая между «Арсеналом» и «Атлетико», а 6 мая — между «Баварией» и «ПСЖ».