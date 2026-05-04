По итогам голосования болельщиков Сесар Монтес признан лучшим игроком «Локомотива» за апрель, информирует пресс-служба московского клуба.

В прошлом месяце 29-летний мексиканский защитник принял участие в пяти матчах чемпионата России и отметился двумя голами. Среди номинантов на звание лучшего футболиста месяца также были Данил Пруцев, Антон Митрюшкин, Алексей Батраков и Лукас Фассон.

За сезон-2025/26 Монтес сыграл 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

«Локомотив», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ за два тура до завершения чемпионата.