Руководство «Реала» выражает недоумение по поводу отпуска Килиана Мбаппе с испанской актрисой Эстер Экспосито, который вызвал оживленные обсуждения в социальных сетях.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

1 мая Sky Sport поделился фотографиями Мбаппе и Экспосито, сделанными в Кальяри, где пара провела время в ресторане на Сардинии. В марте уже появились сообщения о начале романа между нападающим «Реала» и актрисой, известной по сериалу «Элита».

Согласно данным As, «Реал» предоставил Мбаппе несколько дней отпуска, но в клубе остались недовольны его публичным поведением и тем, что он не смог избежать внимания журналистов.

Руководству мадридцев трудно смириться с поведением Мбаппе, особенно в условиях сложного периода для команды. Более того, отдых Мбаппе и его освещение в СМИ еще больше усугубили его отдаление от партнеров по команде.