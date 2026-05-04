Тимофей Бердышев, представитель нападающего «Ариса» Александра Кокорина, поделился своими мыслями о будущем игрока в кипрском клубе.

«С большой долей вероятности Александр покинет "Арис", но не на 100%. Понимание по будущему есть, но пока не могу раскрыть», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года и в текущем сезоне сыграл 19 матчей во всех соревнованиях, не забив ни одного гола и не отдав результативных передач.

После 32 туров чемпионата Кипра «Арис» заработал 48 очков и находится на шестой строчке таблицы. Лидером турнира является «Омония», набравшая 77 очков.