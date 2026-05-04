Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Я представляю себе завтрашний матч и то, что потребуется моим товарищам по команде. Я не думаю о том, сколько игр мне осталось. Только о том, чтобы быть свежим и полным сил.

Раньше я подходил к матчам в сильном стрессе, не знал, когда остановиться, а когда взять паузу. Сейчас я играю спокойнее, я стал более разносторонним игроком. Бывают моменты, которые, как тебе кажется, еще повторятся, но они не возвращаются, поэтому мне очень хочется сыграть. В полуфинале Лиги чемпионов довелось сыграть далеко не каждому

Мне хочется поскорее увидеть атмосферу на стадионе… Свежесть часто идет от головы: не нужно зацикливаться на предыдущем матче, важно думать о том, что ты можешь дать команде сейчас. Это полуфинал Лиги чемпионов — это невероятно, и мы можем сотворить историю», — цитирует Гризманна As.

Ответная игра между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится завтра, 5-го мая в 22:00 мск.