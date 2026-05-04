Наставник «Интера» Кристиан Киву прокомментировал завоевание чемпионского титула в текущем сезоне Серии А.

Кристиан Киву globallookpress.com

По словам специалиста, он рад за игроков и болельщиков, которым по ходу сезона пришлось пройти через давление и критику. Киву отметил, что команда сумела правильно отреагировать на трудности, перестроиться и сохранить мотивацию, что в итоге позволило добиться высокого результата.

«Миланский "Интер" по итогу выиграл 21-е скудетто. Это важная страница в истории столь большого клуба. Мы прошли марафон, а в нём побеждает самая последовательная и терпеливая команда», — цитирует Киву пресс-служба клуба.

Напомним, «Интер» обеспечил себе скудетто в воскресенье после победы над «Пармой» со счётом 2:0.